Assalto alla sede Cgil di Roma, i circoli Pd del savonese: "Intollerabili atti di violenza che richiamano i tempi bui del ventennio fascista"

"I Circoli del Partito Democratico della Federazione Provinciale di Savona tengono ad esprimere la loro vicinanza alla CGIL per il violento e barbaro attacco avvenuto durante il corso della manifestazione 'no vax', avvenuta a Roma, nella giornata di oggi (ieri ndr)". Così, attraverso una nota stampa, i segretari dei circoli Pd del savonese.

"Questi intollerabili atti di violenza, che derivano da una matrice squadrista, contro la Camera Generale del Lavoro, ci preoccupano fortemente in quanto richiamano tempi bui quali quelli del ventennio fascista - prosegue la nota - A seguito di questi incresciosi eventi, domani (oggi ndr), parteciperemo in segno di solidarietà all’assemblea straordinaria convocata in via Boito, alle ore 10.00, dal sindacato. Chi attacca le Istituzioni mina la democrazia e noi a questo gioco non ci stiamo".

