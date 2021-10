Savona 2021, il segretario Pd Letta in sostegno a Russo: "Ballottaggio altra partita, fare il possibile per parlare con le persone" (FOTO e VIDEO)

" Sono venuto a Savona per dare un segno molto forte, il risultato di lunedì prossimo lo guarderemo con attenzione e impegno nazionale per la città che che ha perso opportunità negli ultimi 5 anni e che con te come sindaco può recuperare " ha proseguito l'esponente dem che ha effettuato un sopralluogo in centro al mercato del lunedì e in piazza del Popolo.

"Questo tuo risultato sarà importantissimo per tutta la regione Liguria e darà una svolta per un percorso molto importante. Non sarà una settimana semplice e dico a tutti di viverla con senso di responsabilità" ha continuato Letta.

"Fate tutto il possibile per parlare con le persone, il secondo turno non è come un secondo tempo di una partita, giochiamo all'attacco perchè il ballottaggio è un altro match. Fatelo con determinazione, se faremo così non ho dubbi che Marco Russo salirà le scale del comune di Savona" ha concluso il segretario del Partito Democratico.

E proprio sull'unità delle forze politiche già in gioco nella prima tornata punterà forte l'avvocato Russo il quale, dopo aver ringraziato tutte le componenti a suo sostegno "per aver dato una dimostrazione di forza, coesione e solidarietà reciproca che è un bene prezioso", ha ribadito l'importanza della loro dichiarazione sottoscritta per "rifiutare ogni gioco di potere o poltrona ma di affidarsi a me perché vinca il progetto" definendola come "un fatto eccezionale che va rimarcato".