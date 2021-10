Ospedali Albenga e Cairo, respinti dal Consiglio di Stato i ricorsi di Istituto Galeazzi e Regione. Tomatis: "Ora riaprire PPI h24"

" Ritengo che a questo punto vi siano le condizioni affinché il presidente Toti possa mettere in atto i progetti che aveva annunciato sull'Ospedale di Albenga che deve rimanere pubblico ". Così Riccardo Tomatis, sindaco di Albenga, dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha rigettato i ricorsi di Regione Liguria e dell’Istituto Ortopedico Galeazzi, contro il Policlinico di Monza per quanto riguarda l’affidamento ai privati della gestione degli ospedali di Albenga e Cairo Montenotte.

" Il Santa Maria di Misericordia ha ricoperto un ruolo decisivo e fondamentale durante l'emergenza Covid che ha evidenziato ancor più come il nostro Ospedale, nuovo e funzionale sia strutturalmente che dal punto di vista delle risorse scientifiche, debba rimanere pubblico ancor più considerando le carenze infrastrutturali che vive il nostro territorio " prosegue il primo cittadino.

L'appello lanciato dal sindaco Tomatis durante l'emergenza Covid riguardo all'importanza dell'Ospedale di Albenga non è dunque passato inosservato ed è stato determinante per far capire che il destino del Santa Maria di Misericordia doveva essere rivalutato.