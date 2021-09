Albenga e Cairo, arriva dalla Regione lo stop alla gara di privatizzazione degli ospedali

Il motivo, ha spiegato Toti, riguarda sia i contenziosi aperti che avrebbero prolungato i tempi per la privatizzazione, ma anche la revisione dei nuovi piani sanitari regionali dovuti dalla pandemia e dai fondi in arrivo dal Pnrr.

Per quanto riguarda l'ospedale di Albenga, la delibera di giunta annulla la gara del presidio ingauno perché non divisibile in lotti.

"Sarà destinato da subito come hub di smaltimento delle liste con un aumento della potenzialità ospedaliera e di elezione, ovvero tutto ciò che potrà essere operato in sale sotto utilizzate - ha spiegato Toti - Ovviamente sarà a carico dell'Asl2 per quanto riguarda un pezzo, è possibile che nei mesi a venire si aprano nuove finestre di sperimentazioni gestionali con l'introduzione del privato, quindi non più interamente gestito dal privato, ma con l'affidamento di singoli comparti per lo smaltimento delle liste d'attesa" ha concluso il presidente con delega alla Sanità.