Loano, iniziano i rilievi per la riqualificazione dei “caruggetti orbi”

Prenderanno il via giovedì 14 ottobre i rilievi topografici finalizzati alla predisposizione del progetto di sistemazione dei “caruggetti orbi” di Loano.

“Come promesso durante la campagna elettorale – spiega il sindaco Luca Lettieri – è ferma intenzione della nostra amministrazione portare a termine la riqualificazione della parte più antica del nostro centro storico. Abbiamo già messo a bilancio oltre 64 mila euro per la progettazione definitiva, esecutiva ed il coordinamento della sicurezza. Ora, con questa prima serie di rilievi topografici, entriamo nella fase 'pratica' e operativa dell'intervento”.

L'assessore alle attività produttive, Enrica Rocca, aggiunge: “Ci teniamo a sottolineare che la definizione del progetto vedrà il contributo attivo degli esercenti e dei residenti della zona, i quali potranno proporre idee e suggerimenti per rendere i nostri 'caruggetti' ancora più accoglienti. Durante i rilievi le attività commerciali e gli abitanti del centro storico potrebbero andare incontro a qualche lieve disagio, per i quali ci scusiamo in anticipo”.

Le operazioni saranno realizzate dall'ingegner Pierluigi Valle, dai suoi collaboratori e dal personale dell'ufficio tecnico comunale.