Autostrade: lavori in corso, traffico in rallentamento su A7 e A10

Continuano i disagi sulle autostrade liguri anche in questa giornata di martedì 12 ottobre.

Da segnalare sulla A7 Milano-Genova (km 128.7) traffico intenso e coda lungo il tratto tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A12 Genova-Livorno, in direzione del capoluogo ligure. Sempre sulla A7 tra Genova Bolzaneto e Busalla (km 114.3) traffico in rallentamento, in direzione di Milano.

Sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (km 10.7) traffico in rallentamento tra Arenzano e Genova Pra' e Genova Pegli e Genova Pra', entrambe in direzione di Ventimiglia. Sempre sulla A10 coda per lavori tra Varazze e Albisola (km 36) e tra Albisola e il Bivio A10/Inizio Complanare Savona (km 41.5), in direzione di Ventimiglia.

Sulla A12 Genova-Rosignano Marittimo (km 31.5) i cantieri creano rallentamenti del traffico tra Recco e Chiavari, in direzione di Rosignano Marittimo.

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (km 0) coda per traffico intenso tra Masone e il Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia, in direzione di Genova Voltri. Sempre sulla A26 coda per lavori tra il Bivio A26/Diramazione A7 Milano-Genova e Masone (km 29.6), in direzione di Genova Voltri.