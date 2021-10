Celle, lutto per la scomparsa del 87enne Giacomo Minuto

Celle in lutto per la scomparsa di Giacomo Minuto. Particolarmente conosciuto in paese, è scomparso all'età di 87 anni.

A ricordarlo il Lions Club 108 del quale Minuto ha fatto parte come Governatore distrettuale e Past Governatore della sezione di Celle-Varazze.

"Il Governatore Yvette Pillon e tutti i soci porgono le più vive condoglianze ai familiari e agli amici del Lions club Varazze Celle Ligure" hanno dichiarato.

Il funerale verrà celebrato, oggi martedì 12 ottobre alle ore 15.00 chiesa di San Michele Arcangelo a Celle Ligure.