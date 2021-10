Coronavirus, in Liguria 59 nuovi positivi nelle ultime 24 ore

Coronavirus, in base al bollettino diffuso dalla Regione sono 59 in Liguria i nuovi positivi a fronte di 2.922 tamponi molecolari e 5.167 test antigenici distribuiti tra Imperia (Asl 1) 18, Savona (Asl2) 2, Genova 31, di cui 21 in Asl 3 e in Asl 4.

I DATI REGIONALI

Tamponi processati con test molecolare: 1.664.556 (+2.921)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 733.365 (+5.167)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 113.430 (+59)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.076 (-20)



Casi per provincia di residenza



Imperia 218 (+4)

Savona 259 (-15)

Genova 1.074 (+12)

La Spezia 370 (-19)

Residenti fuori regione o estero 50 (-1)

Altro o in fase di verifica 105 (-1)

Totale 2.076 (-20)



Ospedalizzati: 50 (-5); 6 (-) in terapia intensiva

Asl 1 - 6 (-); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 14 (- 1); (nessuno in terapia intensiva)

San Martino - 11 (-); 3 (-) in terapia intensiva

Galliera - 10 (-); 1 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 2 (-1)

Asl 4 - 2 (- 1); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 5 (- 2); 1 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 830 (-49)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 106.938 (+79)

Deceduti: 4.416 (-)

Soggetti in sorveglianza attiva



Asl 1 - 380 (-)

Asl 2 - 290 (-20)

Asl 3 - 200 (-4)

Asl 4 - 100 (-15)

Asl 5 – 177 (-63)

Totale - 1.147 (-72)

Dati vaccinazioni 12/10/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 2.546.858

Somministrati: 2.195.982

Percentuale: 86%

*in allegato il report completo sulle vaccinazioni