Loano, furti in un bar e in alcune auto in sosta: arrestati due 40enni pregiudicati

Duplice arresto da parte dei carabinieri della stazione di Loano supportati dai colleghi di Borghetto nella serata di ieri (11 ottobre, ndr) al termine di un'attività d'indagine mirata scaturita dopo due distinti episodi di furti avvenuti lo scorso agosto nella cittadina rivierasca.

In manette, a seguito dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Savona, sono finiti due ladri italiani, entrambi 40enni e pregiudicati accusati di aver compiuto le spaccate ai danni di un bar del centro e di alcune auto parcheggiate in sosta, il 15 e il 19 agosto,

Nel primo caso i due, già noti alle Forze dell’ordine, si erano intrufolati nell'esercizio commerciale rompendo una vetrina d'ingresso e portando con sé il magro bottino contenuto nel registratore di cassa di 60 euro in contanti e, a seguito della segnalazione dell'accaduto, erano stati inseguiti e identificati come i presunti autori del gesto. La ricostruzione dei fatti e le successive indagini hanno poi permesso di identificare con certezza i due pregiudicati, che sono stati anche riconosciuti da alcuni testimoni.

I due, al termine delle attività, sono stati trasferiti presso il carcere di Genova Marassi a disposizione dell’autorità giudiziaria con l'accusa di furto aggravato in concorso.

Il fenomeno dei furti negli esercizi pubblici nel periodo estivo ha colpito particolarmente i territori di Loano e Borghetto, spiegano gli uomini dell'Aram. Molto spesso, a fronte di un magro bottino costituito dal fondo cassa, i danni subiti erano ingenti.

L’operazione odierna e l’arresto poco tempo fa di un altro italiano dedito ai furti seriali negli esercizi commerciali, ha permesso di fare piena luce sugli episodi assicurando alla giustizia gli autori.