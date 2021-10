Intervento sul Bormida a Carcare, interrogazione in Consiglio regionale di Arboscello (Pd): "Si abbatterebbero 25 querce trentennali e un platano secolare"

Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno) ha presentato un’interrogazione in Consiglio regionale, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta se è stata predisposta un’istruttoria sull’intervento sulla sponda del Bormida, a Carcare che comporterebbe l’abbattimento di 25 querce trentennali e di un platano secolare, contro il quale è stato presentato un esposto con 550 firme. Il consigliere ha rilevato, inoltre, che gli eventi atmosferici avevano colpito marginalmente la cittadina senza provocare l’esondazione del Bormida.

L’assessore alle infrastrutture Giacomo Giampedrone ha precisato che il tratto fluviale è insufficiente, da un punto di vista idraulico, allo smaltimento di portate di piena al punto che in alcuni tratti è classificato fra le “Aree a pericolosità elevata” e, trattandosi di una zona densamente popolata, sono necessari interventi di mitigazione come quello citato nell’interrogazione. L’assessore ha specificato che, per quanto riguarda gli aspetti ambientali, il progetto è stato escluso dalla VIA, seppur con alcune prescrizioni, e che la sua approvazione ha rispettato le normative attuali.