La Liguria tra fiabe e racconti nel nuovo libro di Dario Rigliaco

Storia, cultura, leggende ed ora anche fiabe nel quarto titolo dell'autore dedicato alla Liguria. "Dario il leggendario", (come viene chiamato nei servizi di "Striscia la Notizia" dall'inviato Galtieri), non viene definito solo "esperto di leggende" ma anche autore poliedrico, al suo 21° titolo letterario.



Dal fascino mistico delle storie dei pescatori alle avventure di santi e corsari, passando per il noto Dragut e i suoi tesori nascosti. Le storie misteriose e fiabesche affondano le loro radici nella tradizione popolare tra realtà e magia e l'autore ne esalta il valore dimostrando ancora una volta il suo grande amore per questa terra, grazie a una veste grafica innovativa curata da Marialetizia Pivato.



Passando per un altro progetto che ne esalta il territorio: "Mondi Paralleli", un film che sarà presentato al cinema nel 2022, di cui la sceneggiatura (premiata) porta la firma dell'autore stesso, dove la Liguria ne è protagonista, da Zuccarello a Rapallo, per un viaggio nel tempo a cavallo tra due epoche, prodotto da D&E Animation con l'assistenza di Genova Liguria Film Commission con la regia di Gianluca Messina.



"la Liguria è la mia casa e scoprirne i segreti mi permette di emozionarmi sempre di più. Sento il bisogno di condividerli, di farli conoscere" - conclude l'autore, ricordando ai lettori che "Fiabe Liguri" è disponibile in tutte le edicole della Liguria per il lancio, in attesa di approdare sugli scaffali delle librerie italiane.