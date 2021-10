Università di Genova, nuovi fondi per studiare le risorse ittiche

Per una corretta gestione e tutela delle risorse ittiche del nostro mare occorrono continui monitoraggi e campionamenti con conseguenti analisi dei dati. Sulla base di questa esigenza, con delibera di giunta odierna su proposta del vice presidente e assessore alla Pesca Alessandro Piana, è stato approvato e finanziato il “Piano di monitoraggio delle risorse alieutiche in Liguria” per il 2021, nell’ambito della convenzione del 2017 stipulata tra Regione Liguria e Università degli Studi di Genova .

“Sono finanziati per 15 mila euro su un costo totale di 21mila euro – spiega il vice presidente Piana – gli studi di monitoraggio e analisi del Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita dell’Università di Genova sull’ambiente marino, in particolare sulla pesca del rossetto sia dal profilo scientifico sia socioeconomico. Questa risorsa, proprio per le sue caratteristiche, richiede di fatto un accurato studio dal campionamento allo sbarco e a bordo sino all’analisi dei dati, dei campioni biologici e la mappatura delle aree di pesca che non pregiudichino l’equilibrio della fauna ittica. Tutte attività previste nel piano di gestione per la pesca del rossetto, attualmente al quarto rinnovo, al fine di mantenere la deroga ottenuta dall’Unione Europea”.