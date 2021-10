Politica |

Savona 2021, atto ultimo della sfida tra Russo e Schirru: domenica 17 e lunedì 18 il ballottaggio per il nuovo sindaco

Chiamati alle urne circa 50mila savonesi, col compito di scegliere chi sarà il prossimo primo cittadino del capoluogo. Ecco come e quando si vota

Savona avrà, tra poche ore, il suo nuovo sindaco. Per scegliere il successore di Ilaria Caprioglio sullo scranno più alto di Palazzo Sisto i savonesi dovranno però esercitare ancora una volta il loro diritto al voto, con la presenza ai seggi unico vero tema in grado finora di mettere d'accordo tutte le forze in campo. Domenica 17 (dalle ore 7 alle ore 23) e lunedì 18 ottobre (dalle ore 7 alle ore 15) 49.658 elettori saranno chiamati alle urne per il secondo turno dove dovranno scegliere a chi affidare simbolicamente le chiavi della città tra i due candidati rimasti in corsa dopo il primo turno, ovvero il rappresentante del centrosinistra Marco Russo e quello del centrodestra Angelo Schirru. Se quindici giorni or sono ad uscire in vantaggio nelle preferenze fu il primo con il 47,79% delle preferenze rispetto alle 37,31% del secondo, quella che andrà in scena nella due giorni di ballottaggio sarà partita nuova, al centro della quale ampio spazio è stato dato alla lotta all'astensionismo: a votare allora si era recato infatti soltanto poco più della metà della popolazione avente diritto (26.035 cittadini, pari al 52,43%). Convincere gli scettici è stato il focus su cui si sono concentrati i candidati sindaco ma senza dimenticare gli sconfitti del primo round. E se Luca Aschei "Andare Oltre" e Francesco Versace porteranno rispettivamente il loro 3,88% (all'incirca, dopo che ItalExit si è ufficialmente defilato) e 1,25%, il primo con un apparentamento formale il secondo con un semplice sostegno, il più grande punto interrogativo resta il Movimento 5 Stelle che due settimane or sono conquistò il 9,77% delle preferenze, che formalmente non ha parlato di nessun appoggio o sostegno a uno piuttosto che all'altro candidato. Per scegliere il proprio sindaco i votanti nella scheda che si troveranno di fronte avranno due riquadri nei quali è riportato il nome del candidato e i simboli dei partiti che lo sostengono: da una parte (come riportato nel fac-simile allegato) Schirru coi simboli delle liste di Cambiamo, Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia-Udc, Lista Civica Schirru Sindaco e Andare Oltre; dall'altra Russo coi simboli di Sinistra per Savona, Patto per Savona, RiformiAMO Savona e Pd-Articolo Uno. Non sarà necessario tracciare una "X" su alcun segno o esprimere alcuna preferenza: basterà barrare il nome del candidato prescelto. L'ordine delle preferenze per designare i futuri componenti del consiglio comunale è già stato stabilito dal voto nel primo turno. Col ballottaggio resta, infatti, solo da definire quanti seggi verranno assegnati alle singole liste.

