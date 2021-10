Mauro Sanchini ricorda Eugenio Goso: "Una presenza importante nella mitica SBK degli anni 90/2000"

L'improvvisa scomparsa di Eugenio Goso ( LEGGI ARTICOLO ) ha lasciato addolorata e incredula la comunità di Cengio (e non solo). Tanti i messaggi di cordoglio nelle ultime ore da parte di amici e conoscenti. Tra questi anche un volto noto nell'ambiente dei motori. Stiamo parlando di Mauro Sanchini, pilota di motociclismo e commentatore tecnico della MotoGP per Sky Sport.

"Eugenio e la sua meravigliosa famiglia sono stati una presenza importante nei paddock per anni. Il loro camper lo trovavi sempre parcheggiato in un angolo dell’area motorhome ed era un’isola felice per tutti. Non potevi non passare dai Goso, era impossibile. Ci trovavi sempre un sorriso, un consiglio, qualcosa da mangiare o da bere. Era un luogo dove confessare le proprie debolezze o le proprie difficoltà, dove ricevere un abbraccio, ma anche un luogo dove poter festeggiare ed esultare. Erano la famiglia di tutti, con i consigli di Eugenio, la bontà della Mariangela Bonino e le sue meravigliose bimbe".