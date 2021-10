Rifiuti abbandonati in zona San Fedele e Lusignano, l'assessore Pollio replica al consigliere Tomatis: "Crea inutili allarmismi"

L’assessore all’ambiente del comune di Albenga Giovanni Pollio risponde al consigliere di minoranza Roberto Tomatis in merito all’abbandono di rifiuti in zona San Fedele e Lusignano: "La Sat ritira secondo il programma concordato col Comune i rifiuti in tutte le frazioni, compreso San fedele e Lusignano e fa un monitoraggio costante del territorio assieme all'ufficio ambiente del comune di Albenga ed al sottoscritto".

"Certo alcuni cittadini non hanno ancora capito che bisogna rispettare le regole, anche per gli ingombranti basta chiamare il numero verde Sat per concordare il ritiro gratuito degli stessi - prosegue - Sottolineo che in linea di massima non ci sono grosse criticità, inoltre, grazie alla stragrande maggioranza dei cittadini che rispettano le regole, la nostra città ha raggiunto 80% di raccolta differenziata ed è un record in tutta la provincia".

"Consiglio al consigliere Tomatis di non creare allarmismi inutili" conclude l'assessore Pollio. Il comune ricorda che il numero verde SAT per richiedere informazioni e per prenotare gratuitamente il ritiro degli ingombranti è 800.966.156.

Anche il consigliere delegato alle due frazioni Raiko Radiuk ha voluto quindi replicare: "Vedo che il consigliere Tomatis mi segue sui social dove pubblico costantemente gli interventi che la SAT pone in essere su tutto il territorio comunale e in special modo su Lusignano e San Fedele. Voglio ringraziare il consigliere Tomatis che ogni tanto si ricorda delle frazioni, non come gli altri consiglieri di minoranza che se ne ricordano solo in prossimità delle elezioni".

"Per l’intervento in questione la SAT è già stata avvertita così come la Polizia Locale che applicherà il d.m. 460 per la rimozione dei veicoli in stato di abbandono” ha concluso il consigliere Radiuk.