Albenga, Tomatis (FdI): "I cimiteri delle frazioni vanno chiusi di notte per evitare furti e altri spiacevoli episodi segnalati dai parenti dei defunti"

Salea, San Giorgio, Lusignano, San Fedele. "I cimiteri delle frazioni di Albenga restano aperti anche di notte e chiunque può entrare e rubare fiori, ornamenti, portacandele, lumini, ma anche rame e altri oggetti custoditi tra le tombe". Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale, fa appello all'Amministrazione, con l'imminente appuntamento della commemorazione dei defunti del 2 novembre "affinché gli orari di apertura e chiusura dei cimiteri delle frazioni vengano rispettati".

"Lo prevede il regolamento - sottolinea il consigliere comunale - basterebbe più attenzione per evitare spiacevoli situazioni che mi sono state segnalate in più occasioni dai parenti dei defunti".

Sulla gestione dei cimiteri comunali periferici Roberto Tomatis va giù duro e sollecita un intervento tempestivo da parte dell'Amministrazione: "Nel tempo auspicavamo di ottenere un miglioramento nella gestione dei cimiteri, invece non solo non vi è stato, ma la situazione è addirittura peggiorata. I cancelli restano aperti di notte e quindi chiunque può entrare e commettere reati o bivaccare tra le tombe. La chiusura, per arginare alcuni furti che si sono ripetuti nel tempo, a questo punto rappresenta una priorità".

Il consigliere di Fratelli d'Italia chiede che "il controllo e la vigilanza siano assicurati perché giustamente i parenti dei defunti lo pretendono. L'Amministrazione - afferma - lo deve fare non soltanto per tutti coloro che lo hanno segnalato, dispiaciuti per quello che hanno constatato di persona durante le loro visite, ma anche e soprattutto perché il cimitero è un luogo che merita il dovuto rispetto e decoro".