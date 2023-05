Nuovo cda di Tpl Linea, il sindaco di Savona Russo pubblica l'avviso per la presentazione delle candidature

Il consiglio di amministrazione di Tpl Linea è in scadenza il prossimo fine maggio/inizio di giugno e il comune di Savona inizia a pensare alla sostituzione.

Dopo le polemiche e gli scontri degli ultimi anni, la presidente Simona Sacone e l'amministratore delegato Giovanni Ferrari Barusso che erano stati nominati dall'assemblea dei soci nel 2019 (supportati dalla precedente amministrazione Caprioglio), non verranno riconfermati. Nel cda sono presenti anche Agnese Bellini, Franco Orsi e come rappresentante della GTT Spa, che detiene il 12% delle quote Erika Salvadego.

Il sindaco Marco Russo ha così pubblicato l'avviso pubblico per la presentazione delle candidature relative alla designazione di nominativi da proporre a Tpl Linea finalizzate alla nomina nel consiglio d'amministrazione.

I candidati dovranno avere una comprovata competenza (tecnica, giuridica, amministrativa), per attività di studio compiute e/o specifiche esperienze maturate per funzioni svolte presso Enti o Aziende pubblici o privati in relazione alla carica da ricoprire; non ricoprire la carica di responsabile politico provinciale di partiti o di altre formazioni o movimenti politici; non svolgere attività professionali o imprenditoriali incompatibili o confliggenti con gli scopi e gli interessi dell’Ente, dell’Azienda e dell’istituzione; non avere espletato due mandati consecutivi per lo stesso incarico, nel periodo immediatamente precedente; essere in possesso di tutti gli altri requisiti eventualmente richiesti da disposizioni di legge o dagli statuti degli Enti, Aziende ed Istituzioni presso i quali devono essere nominate o designate; non essere aderenti ad Associazioni, Enti o Istituti operanti in modo occulto o comunque regolati da norme interne che impongono segretezza. Non dovranno avere espletato tre mandati consecutivi per lo stesso incarico nel Consiglio di Amministrazione di TPL Linea, nel periodo immediatamente precedente alla nuova nomina.

Possono presentare proposte di candidature: gli organismi direttivi locali degli ordini e dei collegi professionali; le associazioni legalmente costituite che abbiano per fine sociale la tutela dei diritti dei cittadini o di particolari categorie di cittadini o la tutela di interessi diffusi o collettivi purché connessi all’attività dell’ente, dell’azienda o dell’istituzione a cui si riferiscono le nomine o le designazioni; i capigruppo del consiglio comunale.

Le candidature dovranno essere inviate entro le ore 12.00 del 31 maggio. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un triennio e sono riconfermabili per un solo ulteriore mandato, non computandosi eventuali periodi in regime di prorogatio.