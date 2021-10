Covid: 62 nuovi positivi in Liguria, 7 in provincia di Savona

Dati in leggera diminuzione nel savonese nelle ultime 24 ore, dove si registrano 7 dei 62 nuovi positivi in Liguria. Il dato è emerso a fronte di 1.786 tamponi molecolari e 8.371 tamponi antigenici rapidi. Stiamo quindi parlando di un nuovo positivo ogni 28,8 tamponi e una percentuale del 3,4%. Nelle altre province si registrano 24 nuovi positivi sull'area di Genova, 8 su La Spezia, 20 nell’imperiese, con un decesso riguardante un uomo di 83 anni presso l’ospedale di Sanremo, oltre a 3 casi non riconducibili alla residenza in Liguria.

Ecco nel dettaglio gli altri dati.

Tamponi processati con test molecolare: 1.695.976 (+1.786)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 848.321 (+8.371)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 114.232 (+62)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.151 (+11)

Casi per provincia di residenza

Imperia 288 (+16)

Savona 239 (-2)

Genova 1.082 (-14)

La Spezia 374 (+8)

Residenti fuori regione o estero 47 (-)

Altro o in fase di verifica 121 (+3)

Totale 2.151 (+11)

Ospedalizzati: 69 (+1); 10 (-3) in terapia intensiva

Asl 1 - 12 (+2); 2 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 17 (+1); 2 (-1) in terapia intensiva

San Martino - 14 (+1); 2 (-1) in terapia intensiva

Galliera - 15 (-1); 2 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 1 (-); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 4 (-1); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 6 (-1); 2 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 871 (+26)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 107.660 (+50)

Deceduti: 4.421 (+1)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 722 (-33)

Asl 2 - 137 (+11)

Asl 3 - 186 (-4)

Asl 4 - 158 (+3)

Asl 5 - 356 (+130)

Totale - 1.559 (+107)

Dati vaccinazioni 24/10/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 2.546.891

Somministrati: 2.252.762

Percentuale: 88%