Vado, il consiglio comunale ritornerà nell'edificio della polizia locale: approvato il progetto

Via alla nuova sede del consiglio comunale di Vado Ligure nei rinnovati locali della polizia locale in via alla Costa.

La giunta ha quindi approvato il progetto definitivo esecutivo per 70mila euro per i lavori di allestimento della sala consiliare nello stabile del comando dei vigili.

Attualmente il parlamentino vadese viene ospitato nella scuola media A. Peterlin di via XXV Aprile ma per evitare l’accesso ai consiglieri Comunali ed al pubblico all’interno del plesso scolastico, viste in particolare le ristrette misure attuali di tutela della salute conseguenti alla diffusione del Covid19, hanno optato per lo spostamento.

In via alla Costa da alcuni mesi sono stati avviati e sono ancora in corso, i lavori di manutenzione dell’edificio che ospiterà la nuova sede della polizia locale, con gli interventi che hanno riguardato il rifacimento del tetto di copertura, l’installazione all’interno di una piattaforma elevatrice, miglioramenti impiantistici ed energetici e nuove sistemazioni esterne.

"A seguito di una riorganizzazione degli spazi abbiamo deciso di riportare la sede lì, dopo il restyling completo dell'edificio (per una cifra che si attesta sui 450mila euro) diventerà una sede istituzionale vicino al comune che potrà dare il suo contributo utilizzabile anche come sala polivalente multimediale" ha detto il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Fabio Gilardi.

Il consiglio infatti fino al 2017 era già situato nell'area in cui si sposterà nei prossimi mesi.