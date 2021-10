Pietra, il futuro è adesso: un nuovo portale web e l'innovativo "Skymaps" per promuovere l'offerta turistica (FOTO e VIDEO)

Pietra Ligure si proietta nel futuro rilanciando la propria immagine con una strategia di marketing altamente innovativa e composta da una serie di azioni e strumenti rivolti alla conoscenza, promozione e alla divulgazione del territorio. Nella serata di ieri, infatti, al Teatro "Guido Moretti", l’Amministrazione comunale pietrese con l'evento "Ripartiamo da qui. Insieme" ha presentato alle associazioni di categoria e alle attività produttive, ma anche alle associazioni del territorio e alla cittadinanza, il proprio progetto di turismo elaborato negli ultimi due anni.

Sul palco del teatro cittadino si è parlato di esperienze, ospitalità, ripartenza e ovviamente di futuro in una sorta di "viaggio" attraverso immagini, sensazioni e anche sorprese. È stata inoltre l’occasione per presentare il nuovo portale turistico "visitpietraligure.it" e il rivoluzionario progetto "Skymaps": una sorta di "street view" aereo e di "virtual tour" dal cielo, dal duplice ruolo di "contenitore" e "contenuto". Una innovativa tecnologia laser-scanner che ha permesso anche di realizzare la spettacolare ricostruzione in 3D della basilica di San Nicolò presentata in anteprima.

"Nonostante le difficoltà di questo momento storico, la stagione estiva appena terminata ha dimostrato quanto Pietra Ligure sia attrattiva e particolarmente apprezzata dai turisti che ricercano un luogo dove trascorrere le proprie vacanze – hanno spiegato il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’assessore al turismo Daniele Rembado – 'Ripartiamo da qui. Insieme' è una iniziativa che come Amministrazione abbiamo fortemente voluto per condividere con tutti il lavoro svolto e i risultati raggiunti ma soprattutto per confrontarci sulle strategie future".

Il nuovo sito web mira così a esaltare il prodotto turistico declinandolo nei quattro assets portanti: outdoor, mare, food e cultura. Quattro punti fondamentali a cui va ad aggiungersi l’implementazione, l'integrazione e la messa in rete dei servizi legati alle "esperienze" che il territorio può offrire. Il tutto per donare agli utenti un portale turistico squisitamente "emozionale" ed "esperienziale".

"Durante questo lungo periodo a dir poco complesso, abbiamo lavorato non solo per implementare un’adeguata offerta turistica e individuare le modalità per promuovere al meglio il nostro territorio, ma anche per radicare la consapevolezza che il turismo non riguarda solo gli operatori del settore ma è una vera e propria 'impresa' che permea di sé l’intero paese in cui tutti siamo attori principali. Abbiamo scelto di non limitarci ad una semplice presentazione ma di immergerci in una sorta di 'Pietra Ligure Show' proprio per rendere 'plasticamente' questa idea e ripartire tutti insieme", hanno concluso il sindaco e l’assessore.