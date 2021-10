Scontro tra una moto e un furgone ad Albisola Superiore. L'allarme è stato lanciato sulla via Aurelia e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Rosa di Celle. La dinamica è ancora in via di accertamento. Una persona, pare il motociclista, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona.