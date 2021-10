Angelo Vaccarezza ("Cambiamo") in visita a Pontinvrea e Stella (FOTO)

"La mia giornata è iniziata a Pontinvrea, insieme al Sindaco Matteo Camiciottoli e al Presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri. Mia priorità controllare i danni provocati dalla piena dell'Erro di inizio ottobre che ha messo a rischio l'incolumità di decine di persone. Solo la grande tempestività degli interventi ed un po' di fortuna hanno fatto in modo che non vi fossero vittime. Il Comune è intervenuto come ha potuto utilizzando le somme urgenze a disposizione ma questo non è sufficiente: vanno fatti interventi strutturali per ridare una serena quotidianità alla comunità". Così Angelo Vaccarezza, capogruppo in Regione di "Cambiamo".