Albenga, nuove regole per gli abbruciamenti: via ai controlli della polizia locale

Decorsi i termini di pubblicazione, durante i quali è stata portata avanti un'opera di sensibilizzazione dei cittadini, diventa operativo il nuovo regolamento di polizia rurale approvato in consiglio comunale lo scorso 28 settembre 2021.

Ricordiamo che le modifiche apportante riguardano in particolare le fasce orarie durante le quali sono consentiti gli abbruciamenti esclusivamente dalle ore 6 alle 10 del mattino dei giorni lavorativi.



Afferma l'assessore all'agricoltura Silvia Pelosi: "A partire dalla prossima settimana partiranno i controlli da parte della polizia locale di Albenga, invito pertanto tutti i cittadini ad adeguarsi e seguire le nuove disposizioni. Con la modifica dell'art. 23 del regolamento di Polizia rurale, la nostra volontà è stata quella di regolare meglio la materia e di sensibilizzare i cittadini ad una maggiore responsabilità nei confronti dell’ambiente".



"Limitare le fasce orarie per gli abbruciamenti va incontro, da un lato alle esigenze degli agricoltori e dall'altro a quelle di coloro che vivono e abitano in un territorio a vocazione agricola, inoltre, chiarendo e limitando la fascia oraria per gli abbruciamenti sarà più facile intervenire su eventuali condotte illecite" conclude l'assessore Pelosi.