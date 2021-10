Alassio, nuovo polo scolastico all’avanguardia: oggi la posa del primo pannello e il taglio del nastro (FOTO)

Dopo la firma del 21 ottobre scorso del contratto di appalto dei lavori per la realizzazione del nuovo plesso scolastico di Via Gastaldi ad Alassio, oggi alle 12 la posa del primo pannello. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza delle autorità civili e religiose della città e degli alunni e alunne della 4^ A Primaria, della 1^ C e 1^ D Secondaria dell'Istituto Comprensivo Statale, a rappresentare le scuole alassine, che hanno firmato uno speciale pannello attorno al quale sarà costruito l'edificio.

Si tratta di un progetto la cui realizzazione è molto attesa, destinato a mutare profondamente il volto della vita sociale alassina ma anche di uno dei principali accessi alla città. È stata la ATI Campigli Srl - O.L.V. Srl - Editel SpA, con mandataria la Campigli Srl di Empoli, azienda leader del mercato edile con quasi un secolo di storia alle spalle e le più importanti certificazioni nell'ambito dell'edilizia in legno, a vincere la gara di appalto per i lavori,.

La struttura viene infatti costruita con innovativi materiali ecosostenibili e il risultato sarà un edificio a zero emissioni, per questo oggi presso il cantiere di Via Gastaldi “più che una posa della prima pietra, è la posa del primo pannello ed è nel pieno rispetto del cronoprogramma annunciato dai banchi del Consiglio Comunale", come ha affermato Rocco Invernizzi, assessore ai Lavori Pubblici del comune di Alassio.

“Un ritorno alle origini – spiega il sindaco di Alassio Marco Melgrati - la scuola è sempre stata qui, l’amministrazione precedente l’aveva spostata a Loreto, ma era una situazione logistica, urbanistica e viabilistica inconcepibile e scomoda, mentre questo in Via Gastaldi è sempre stato il suo posto. La scuola di prima non si poteva adeguare alle norme sismiche, quindi abbiamo realizzato questo progetto, finanziato con 4 milioni di euro da fondo di bilancio, senza fare mutui, cosa molto importante, e pari cifra che arriva dal Miur, che ha riconosciuto la bontà del progetto. Ecocompatibile a emissioni zero, antisismico, all’avanguardia: un edificio super moderno, un grande successo per la città. Sui tempi di realizzazione – conclude Melgrati - abbiamo avuto uno sconto, sia in termini economici, del 3%, sia nelle tempistiche, quindi in circa un anno e mezzo o poco più dovremmo riuscire a consegnare la scuola. Le attuali prime dovrebbero fare la terza media nella nuova scuola”.

Fabio Macheda, assessore all'Edilizia Scolastica: “Oggi abbiamo invitato i ragazzi delle elementari e delle medie che firmano il pannello in legno, materiale con cui verrà costruita la scuola, che verrà apposto nell’aula magna dell’edificio. È un orgoglio per tutta la città e per tutta la comunità: siamo riusciti a destinare 10 milioni di euro all’edilizia scolastica, non solo per l’edificazione di questo polo, ma anche la resa antisismica di tutti i plessi delle scuole alassine, comprese quelle delle frazioni”.

“È una giornata importante, epocale per Alassio, perché questo era l’obbiettivo che questa amministrazione si era dato fin dall’inizio del suo mandato, un lavoro di squadra che ha permesso di raggiungere questo obbiettivo nei tempi previsti”, conclude l’assessore Invernizzi.