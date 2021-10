Finale, come richiedere il "Bonus Bebè" erogato dal comune

Il comune di Finale Ligure, allo scopo di sostenere le famiglie finalesi che contribuiscono all’incremento delle nascite e premiare chi esprime fiducia nella famiglia e nello sviluppo demografico della comunità, ha approvato l'erogazione di un contributo comunale a sostegno della natalità denominato “Bonus Bebè” e predisposto le modalità ed i requisiti di accesso per l'erogazione del beneficio economico.

I requisiti per l'accesso (devono sussistere al momento della presentazione della domanda): - essere cittadino italiano o cittadino di Stati appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornante in Italia, ai sensi del D.Lgs. del 6 febbraio 2007 n. 30, o titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del citato D.Lgs. 8 gennaio 2007 n. 3; - residenza di almeno un genitore nel territorio del Comune di Finale Ligure; - entrambi i genitori devono essere in regola con i pagamenti delle imposte, tasse e servizi comunali, fatto salve situazioni di grave difficoltà economica certificata dai Servizi Sociali comunali; - avere un indicatore ISEE relativo al nucleo familiare ed in corso di validità pari o inferiore a € 30.000,00.

Possono accedere alla misura del presente bando i genitori dei nuovi nati nelle annualità 2021-2022-2023 ed iscritti all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente nel comune di Finale Ligure al momento della richiesta. Sono equiparati ai figli naturali i figli adottati, a decorrere dalla data del provvedimento di adozione. Per i parti gemellari, la famiglia, potrà presentare più domande, tante quante i gemelli nati.

Per la presentazione dell'istanza nel caso di: - genitori coniugati o non coniugati ma conviventi, può presentare domanda indifferentemente uno dei due genitori; - genitori non coniugati e non conviventi, può presentare domanda il genitore con cui il figlio vive; - genitori nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di separazione personale dei coniugi o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, può presentare domanda il genitore a cui il figlio sia stato affidato con provvedimento, anche provvisorio, dell’Autorità Giudiziaria o, nel caso di provvedimento di affido condiviso, il genitore con cui il figlio convive; - genitore unico che eserciti la potestà genitoriale sul figlio, può presentare domanda questo unico genitore.

La domanda, redatta sull’apposito modulo d'istanza, debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente, dovrà essere inoltrata, unitamente agli allegati obbligatori, a pena di inammissibilità: a mezzo posta elettronica all’indirizzo protocollo@comunefinaleligure.it :oppure a mezzo PEC all'indirizzo comunefinaleligure@legalmail.it ;con consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del comune di Finale Ligure, al primo piano di Via Pertica 29, da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 il martedì ed il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

Le domande devono pervenire debitamente compilate in ogni parte, al momento della registrazione in anagrafe del nuovo nato e comunque entro il 31 gennaio dell’anno successivo alla nascita del/la/i figlio/a/i. La documentazione di domanda ed ogni eventuale integrazione dovrà essere presentata tassativamente entro la data di scadenza. Non saranno accettate richieste pervenute oltre il termine di scadenza ovvero redatte con modalità difformi da quelle indicate, né saranno accettate richieste compilate solo in parte, mancanti degli allegati obbligatori o sprovviste della data e/o della sottoscrizione. Il comune non si assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione, ritardo o disguidi di comunicazione dovuti ad inesatte indicazioni dell'indirizzo da parte dei richiedenti, né eventuali disguidi imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Il modulo di domanda è ottenibile tramite: scarico dal sito istituzionale del comune www.comunefinaleligure.it oppure richiesta in via telematica ai numeri telefonici 019/6890235-238-239 L'Ufficio Servizi Sociale del comune di Finale Ligure valuterà l'ammissibilità della domanda ed invierà comunicazioni personali all'indirizzo di residenza dei singoli interessati, circa l'eventuale esclusione o collocazione nell'elenco dei beneficiari, il quale sarà conservato agli atti dell'Ufficio.

Il bonus sarà erogato alle famiglie richiedenti in un’unica soluzione tramite bonifico bancario sull’IBAN indicato all’atto della domanda dal richiedente ed entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande per l'annualità di riferimento. L’importo individuale del contributo sarà dato dal rapporto tra le risorse annue stanziate (€ 10.000,00) ed il numero di domande regolarmente pervenute, con arrotondamento per difetto alla seconda cifra decimale.

Gli operatori dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Finale Ligure, saranno a disposizione telefonicamente per informazioni e/o chiarimenti ai numeri telefonici 019/6890235-238-239 o per email: ambitosociale@comunefinaleligure.it (Indirizzo da NON utilizzare per l'invio delle domande), dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 12,30.