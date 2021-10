Savona, Vaccarezza: "Scegliendo nove assessori il neo sindaco Russo ha dimostrato più buonsenso del consigliere regionale Sansa"

"Faccio i migliori auguri a Marco Russo, nuovo sindaco di Savona e alla sua giunta per il lavoro che dovranno fare per i prossimi cinque anni. Amministrare una città non è un lavoro facile, e il comandante ha il diritto di scegliere la squadra che ritiene migliore per raggiungere tutti gli obiettivi del programma: ha scelto, come già fece il suo predecessore, nove persone: uomini e donne di sua assoluta fiducia, che metteranno al servizio della città tutta la loro esperienza". Cosi commenta in una nota Angelo Vaccarezza, capogruppo in Regione di "Cambiamo!".

"Quello che mi fa piacere, è constatare quanto il neo sindaco di Savona sia distante dai "colleghi" genovesi, come ad esempio il consigliere Sansa: lui pensa che la Regione si possa facilmente governare con sette assessori".

"Ferruccio infatti, da sempre, a gran voce, ha sostenuto questa teoria, sottolineando inoltre l'inutilità della figura dei sottosegretari, ignorando invece quanto questi potrebbero essere d'aiuto. Alla luce di tutto, Marco Russo, scegliendo nove assessori, ha dimostrato di avere più buonsenso del collega Sansa. Insomma, a Savona avremo più Russo, e meno Sansa: me ne rallegro" conclude Vaccarezza.