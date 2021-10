Toirano, polemica per i lavori di messa in sicurezza della ringhiera ai "Canapari". Bianco: "Assegnati ad una ditta riconducibile ad un consigliere comunale"

"È stata fatta una determina di 37 mila euro per la messa in sicurezza di una ringhiera lungo i 'Canapari': un'opera sicuramente giusta da fare, come del resto ogni opera di messa in sicurezza del territorio, rammarica però che il lavoro sia stato affidato ad una ditta riconducibile ad un consigliere comunale". Così Roberto Bianco, consigliere comunale di minoranza a Toirano.

"Burocraticamente non si tratta di un'azione illegale, trattandosi di un'opera sotto i 40 mila euro - prosegue Bianco - è fastidioso però scoprire che la ditta in questione abbia ricevuto circa il 30% del pagamento in anticipo, quando normalmente il conto con un'impresa viene saldato al termine dei lavori. Non è un caso che molti artigiani siano indispettiti in presenza di tale episodio. Mi piacerebbe conoscere il pensiero degli altri consiglieri, se ritengono una cosa corretta questo affidamento dei lavori a ditte vicino ai consiglieri. Io credo sia più giusto lavorare per garantire nuove opportunità per gli artigiani e le imprese del paese".

Bianco, inoltre, non risparmia ulteriori critiche al primo cittadino toiranese Giuseppe De Fezza: "Non trovo corretto che in un piccolo comune come Toirano esista uno staff esterno a supporto del sindaco, pagato con i soldi della cittadinanza. Detto ciò, ritengo che la presenza di chi guida un comune debba essere più tangibile: di certo se passasse tra la sua gente e tra i lavoratori, magari anche illustrando il discorso dell'iscrizione al MePa (Mercato elettronico della pubblica amministrazione ndr), in molti potrebbero trarne giovamento e nuove opportunità di lavoro. Invece, purtroppo, il sindaco è poco presente nel paese e Toirano è sempre più abbandonata".