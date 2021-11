Meteo: migliora temporaneamente stasera, poi ancora maltempo

Atlantico che ha iniziato a far sentire la sua voce ed ad inviare aria fresca ed instabile, foriera del maltempo in atto oggi. Temporaneo miglioramento da stasera a causa del passaggio del fronte perturbato che ci regalerà 24 ore di pausa, con correnti da Nord, aumento delle temperature e forte foehn. Poi da domani sera nuovo peggioramento con nuova aria instabile che arriverà da Ovest , Sud Ovest portando ancora maltempo per mercoledì e giovedì. Venerdì nuova pausa con temporaneo colmamento della bassa pressione sul Mar Ligure. La tendenza meteorologia a lunga scadenza parrebbe però far intravedere un week-end all’insegna delle piogge abbondanti.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi lunedì 01 Novembre a giovedì 04 Novembre

Cielo coperto con piogge abbondanti sino in serata, poi cielo coperto. Migliora domami con cielo irregolarmente nuvoloso. Precipitazioni e cielo coperto mercoledì con locali temporali sulla Liguria di Ponente, ancora piogge ma con schiarite tardo pomeridiane giovedì

Termometro in aumento domani per foehn poi nuovamente colonnina di mercurio in discesa mercoledì

Minime in pianura intorno 6- 10°C e massime 13- 18°C. Al mare minime intorno 10- 11°C e massime 13-18°C

In pianura forti da Nord soprattutto in prossimità dei rilievi, moderati in pianura da stasera.

Al mare forti da Nord

Da venerdì 05 Novembre

Cielo irregolarmente nuvoloso sui rilevi e sulle coste, nubi più compatte in pianura

Previsioni locali

Meteo Green

http://www.parcofluvialegessostura.it/conoscere/studi-e-ricerche/analisi-meteo-e-clima.html

Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona

Previsioni stagionali

www.datameteo.com/meteo/622-Stagionali_novembre_2021.html.