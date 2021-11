Pietra Ligure, la scuola dell'infanzia "Ape Regina" iscritta nell'albo regionale

Nei giorni scorsi, il Ministero dell’Istruzione ha comunicato l’avvenuta iscrizione della scuola dell’infanzia “Ape Regina”, aperta nel 2017 come sezione sperimentale nei locali contigui al nido d’infanzia interaziendale “Ape Birichina”, nell’Albo delle scuole dell’infanzia regionali, riscontrando la piena conformità tra il servizio offerto e i criteri ministeriali relativi agli standard educativi e ai requisiti strutturali e organizzativi.

"Sicuramente un grande traguardo in un momento particolarmente delicato. Dal settembre 2017 siamo aperti anche come sezione sperimentale scuola dell’infanzia 'Ape Regina' e da pochi giorni ci è arrivata la comunicazione ufficiale dal Miur di essere state iscritte all’Albo regionale delle scuole dell’infanzia" spiega l'equipe educativa del nido d’infanzia 'Ape Birichina' e scuola dell'infanzia 'Ape Regina'.

"Non è stato facile, perché inizialmente non abbiamo avuto risposte, lo stato d’emergenza ha fatto slittare tutto, i nostri desideri e le nostre aspettative sono state deluse ma ora finalmente possiamo dire di poter festeggiare questa nuova tappa raggiunta e di poter iniziare il nuovo anno con ancora più entusiasmo, ancora più cariche e motivate nel portare avanti il nostro progetto che è iniziato quattro anni fa" commenta Marzia Camilli referente della scuola dell'infanzia.

"Non smetteremo mai di ringraziare i genitori e tutti quelli che in questi anni ci hanno mostrato fiducia e l’amministrazione comunale, in particolar modo l'assessore alle Politiche Sociali dottoressa Marisa Pastorino e il sindaco Luigi De Vincenzi, che ci ha supportato e, non ultimo, i bambini che ci hanno permesso e ci permettono sempre di continuare a sognare e di guardare avanti”, aggiunge Eleonora Gontero, coordinatrice del servizio.

"Siamo molto soddisfatti di questo bel risultato che conferma l’eccellenza di questo servizio importante per le nostre famiglie e grande valore aggiunto per la nostra comunità - commentano il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’assessore alle politiche sociali Marisa Pastorino - Una bella soddisfazione per Cooperarci e per l’intera equipe educativa che arriva dopo i difficili mesi di chiusura e la ripartenza, non certo facile visto il periodo di emergenza sanitaria, dei servizi per l’infanzia da poco più di un anno".

"Un iter lungo e complesso iniziato due anni fa che ha coinvolto in modo sostanziale il comune e i servizi sociali nell’adeguare la struttura agli standard educativi e ai requisiti strutturali e organizzativi richiesti dal Miur - continuano De Vincenzi e Pastorino - La proposta di aprire una sezione della scuola dell’infanzia è nata dai genitori dei bambini che hanno frequentato il nido d’infanzia interaziendale “Ape Birichina” ed è subito stata accolta e sostenuta dall’amministrazione comunale nell’ottica della continuità pedagogica educativa e del sistema integrato 0-6. L’equipe educativa ha studiato e elaborato un progetto educativo e il piano dell’offerta formativa per poter ospitare, nei locali messi a disposizione dal comune, 12 bambini dai 3 ai 6 anni. Come nel nido, anche nella scuola dell’infanzia s’incontra una realtà bella e altamente professionale, con ottimi standard qualitativi, attestati e riconosciuti oggi con questa iscrizione ufficiale e, insieme al nido, l’”Ape Regina” contribuisce a costruire una rete di risposta alle esigenze delle famiglie e dei genitori che lavorano, assicurando l’accoglienza in una struttura adeguata e la presenza di personale professionale".

"Come amministrazione comunale continueremo ad impegnarci per migliorare questo servizio educativo molto apprezzato dalla nostra comunità, assicurando attenzione all’adeguamento di spazi e strutture, e non possiamo che complimentarci con tutta la squadra per gli ottimi risultati raggiunti”, concludono il sindaco e l’assessore.