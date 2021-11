Nuove postazioni di ricarica e-bike a Loano

Sono entrate in funzione in questi giorni le due postazioni per la ricarica delle e-bike posizionate sulla passeggiata a mare di Loano.

Le “stazioni” sono situate nei pressi della fontana “Le misure, il cielo” di Walter Valentini e all'incrocio tra corso Roma e via Martiri delle Foibe e sono frutto della “trasformazione” delle Eco-Station, che consentivano di ricaricare i dispositivi elettronici (smartphone, tablet o computer) sfruttando l'energia solare.

“Negli ultimi tempi – spiega il sindaco Luca Lettieri – l'utilizzo delle e-bike da parte di residenti e turisti si è diffuso notevolmente. Per questo motivo abbiamo deciso di 'trasformare' le due postazioni di ricarica per dispositivi elettronici in altrettante postazioni di ricarica per i mezzi elettrici. Ringrazio il personale del nostro comune per questa opera di riconversione, che è essa stessa testimonianza di quella strategia delle 'tre R' che ogni buona amministrazione dovrebbe perseguire”.

“Le nuove postazioni – spiega l'assessore all'ambiente Remo Zaccaria – hanno un funzionamento ibrido: l'energia che forniscono viene prodotta in parte dai pannelli solari posizionati sulle coperture e in parte arriva dalla rete elettrica pubblica. Ciò le rende utilizzabili anche in giornate non particolarmente soleggiate. Il loro funzionamento è molto semplice e del tutto gratuito, quindi a disposizione dei loanesi ed ospiti che per i loro spostamenti utilizzano le biciclette a pedalata assistita”.

“Le biciclette sono un importante mezzo di trasporto, ma anche uno 'strumento' per la pratica sportiva – ricorda l'assessore allo sport Enrica Rocca, che nella precedente amministrazione aveva la delega alla polizia locale – Proprio per favorire al massimo il loro utilizzo, nel nuovo Piano Urbano del Traffico abbiamo previsto la promozione della mobilità sostenibile legata alle due ruote. Negli ultimi anni l'utilizzo della bicicletta da parte dei cittadini è notevolmente aumentato, così come la richiesta di infrastrutture dedicate. Per cercare di andare incontro a queste richieste, il Comune ed il comando della polizia locale hanno introdotto, ad esempio, le ben note 'bande di suggerimento' per ciclisti”.