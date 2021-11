I disegni degli studenti delle medie di Finale per il calendario 2022 di Acqua Minerale Calizzano

L’azienda Acqua Minerale Calizzano è promotore della quarta edizione del contest creativo a tema “L’Ecologia e la sostenibilità ambientale” rivolto agli studenti della scuola Media Aycardi – Ghiglieri di Finale Ligure. Le opere, che illustreranno il calendario 2022 dell'azienda.

I giovani creativi sono chiamato a realizzare delle creatività personali con tecnica a piacere per mettere in risalto e contestualizzando i valori dell’azienda da sempre attenta e attiva in tema di ecologia e sostenibilità ambientale.

"L’idea è calare la bottiglia in vetro dal caratteristico design in un contesto artistico noto, usando cioè famose opere d’arte come cornice del prodotto. Il contest è stato accolto con entusiasmo dai ragazzi e dagli insegnanti ed è risultato occasione e stimolo per una collaborazione fruttuosa tra scuola e Azienda" spiega la professoressa di Arte dell'istituto finalese Arte Federica Ciribì.

Le 12 tavole per 12 mesi illustreranno il calendario 2022 dell’azienda. Due premi in palio: il primo andrà all’opera che avrà ottenuto più like sui profili Facebook e Instagram dell’azienda; il secondo, invece, verrà assegnato da una giuria mista composta da rappresentanti del campo dell’imprenditoria, della cultura, dell’arte e del design. La cerimonia di premiazione avverrà presso la Sala Gallesio di Finale Ligure mercoledì 22 dicembre alle ore 16 dove verranno insigniti di una targa di riconoscimento, mentre l’Istituto verrà omaggiato dall’azienda Acqua Minerale Calizzano Srl con materiale e attrezzature utili per la didattica.

"La sostenibilità ambientale, fulcro del contest, è un tema che da sempre sta molto a cuore ad Acqua Minerale Calizzano. L’azienda, al fine di minimizzare costantemente l’impatto ambientale, dal 2020 ad oggi è riuscita a ridurre del 45% l’utilizzo annuale di plastiche. Ai materiali plastici, altamente inquinanti e difficili da smaltire, Acqua Minerale Calizzano preferisce il vetro, che oltre a permettere il completo riciclo, consente il riutilizzo. Il vetro, inoltre, possiede anche tutta una serie di peculiarità che lo rendono perfetto per contenere l'acqua, conservando i sapori, la freschezza e le proprietà organolettiche che rendono quest'acqua purissima" aggiunge Pier Paolo Gallea, direttore marketing di Acqua Minerale di Calizzano SRL.

"L’azienda - continua Gallea - reputa molto importante trasmettere ai giovani, emblema del futuro, i propri valori, perché nonostante le nuove generazioni siano già molto impegnate sul fronte ambientale, è necessaria un’azione sempre più efficace e capillare, data l’entità del problema, che deve inevitabilmente partire da una corretta informazione e comunicazione".

“Il patrimonio naturale ha un valore inestimabile. La sua salvaguardia non potrà realizzarsi compiutamente finché ogni singolo cittadino e, in sua rappresentanza, ogni amministrazione territoriale, non si farà carico di operare costantemente nell’ottica dello sviluppo sostenibile. Affinché ciò avvenga, è necessario creare attenzione sociale verso questi temi. Partire dall'educazione delle nuove generazioni alla consapevolezza è fondamentale per assicurare ai ragazzi un futuro: il loro nel mondo” è infine il commento di Claudio Casanova, assessore al Tursimo di Finale Ligure.