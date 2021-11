Legno spiaggiato, Di Muro: "Senato approva emendamento Lega, si va verso sburocratizzazione attesa da tempo"

"Esprimo soddisfazione per l’approvazione al Senato del progetto di legge Salvamare, nel secondo passaggio di lettura confermando all’interno un emendamento della Lega che ho fortemente sostenuto, già approvato alla Camera, per il recupero del materiale ligneo spiaggiato di mari, fiumi e laghi. Un passaggio molto atteso che permetterà di considerare i rifiuti lignei spiaggiati come biomassa, abbattendo quasi della metà il costo di recupero e contestualmente favorirà la possibilità di recupero o produzione di energia".

Lo dichiara il deputato della Lega Flavio Di Muro, cofirmatario dell'emendamento.

"Una questione che interessa le nostre spiagge e i nostri fiumi che trascinano verso il mare il materiale legnoso, una problematica che mi hanno segnalato più volte sindaci e cittadini che ora va finalmente verso una sburocratizzazione. Un segnale concreto di attenzione e cura per le nostre coste" conclude Di Muro.