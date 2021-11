Sportello del Cittadino di Albenga, la maggioranza: "Molte segnalazioni ma nessuna cestinata, Tomatis spara numeri a caso"

"Allo Sportello del Cittadino lavorano due dipendenti pubblici straordinari per l'impegno profuso quotidianamente a favore dei cittadini, che con l'occasione ringrazio".

Comincia così la replica della consigliera comunale albenganese del partito democratico, Claudia Ramó, con delega allo Sportello del Cittadino al consigliere di minoranza Roberto Tomatis circa le critiche sui tempi di risposta dell'ente: "Probabilmente critica lo Sportello convinto che le tante segnalazioni che quotidianamente arrivano dai cittadini vengano cestinate. E invece si sbaglia fino a mentire infangando il servizio di qualità che offriamo ai cittadini. Le risorse economiche disponibili ci consentono di rispondere alle segnalazioni attivando gli uffici comunali preposti per la risoluzione delle varie problematiche".

"Stiamo vivendo in mezzo ad una pandemia epocale in cui la macchina comunale non si è fermata e sta facendo salti mortali per rispondere alle reali necessità dei cittadini - ricorda la consigliere - I numeri sparati a caso dal consigliere Tomatis evidenziano solo una cosa, la tanta approssimazione con cui da consigliere di minoranza (di maggioranza in passate amministrazioni) agisce ed evidenzia come in passato probabilmente non abbia mai lavorato in sinergia con gli uffici comunali per il vero bene della collettività".

"Ho, infatti, appreso nel consiglio comunale di martedì sera che il Signor Tomatis ha creato un gruppo misto del quale solo lui fa parte, ma ancora più strabiliante è la capacità dello stesso di cambiare idea sulle sue posizioni politiche mi risulta essersi candidato con Forza Italia, poi con la Lega Ed infine con i Fratelli d'Italia temo che questa sua confusione di appartenenza gli stia creando difficoltà di valutazione delle varie situazioni in città, quindi i cittadini come fanno a fidarsi di chi, all'occorrenza, cambia partito?" aggiunge la componente della maggioranza. "A tal proposito informo il consigliere 'indeciso' che proprio stamattina sono iniziati i lavori di ripristino del manto erboso e altri piccoli interventi di Piazza Tortora a seguito delle segnalazioni pervenute dai cittadini”.

Aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis: "Le segnalazioni che arrivano allo Sportello del Cittadino sono molte ed evidenziano la fiducia dei cittadini. Le persone sono consapevoli, infatti, di poter trovare negli uffici e negli amministratori, interlocutori affidabili. In questi anni abbiamo dimostrato, con i fatti, di ascoltare le esigenze del territorio cercando, sulla base di una programmazione degli interventi che tiene conto delle risorse a nostra disposizione e delle priorità, di soddisfare tutte le problematiche che in un territorio ampio e complesso come quello di Albenga si verificano quotidianamente".

"Colgo l'occasione per ringraziare sia i dipendenti dello Sportello del Cittadino che Claudia Ramó consigliere delegato allo stesso che, con grande impegno, stanno lavorando in maniera proficua" conclude il primo cittadino.