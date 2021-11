Cantiere di Legino, posizionata la segnaletica orizzontale e verticale: al lavoro la polizia locale e la ditta incaricata (FOTO)

Via alle modifiche della viabilità con il posizionamento della segnaletica orizzontale e verticale in via Bove e via Buonarroti a Savona.

Da questa mattina la polizia locale e la ditta incaricata degli interventi di mitigazione del rischio idraulico sul rio Molinero hanno posizionato i cartelli e il tratto del quartiere di Legino è stato chiuso al traffico.

I lavori prevedono la demolizione della copertura del corso d’acqua ed il successivo rifacimento ad una quota superiore e con un minor spessore della soletta. In questo modo verrà migliorata la capacità di smaltimento della sezione idraulica, riducendo il rischio di alluvioni.

Il tratto di via Bove compresa fra Via Cadorna e l'intersezione con Via Buonarroti, la via Buonarroti sia da via Stalingrado (da sud) che da via Piaggio (da nord) diventeranno quindi strade senza sbocco e con doppio senso di marcia.

Saranno inoltre invertiti i sensi di percorrenza di via Cuneo (che diventa da via Bove verso via Stalingrado) e di via Capello (da via Cuneo verso via Nattarella).

Il tratto di via Bove inoltre davanti alla scuola sarà soggetto a divieto di transito nelle seguenti fasce orarie: 7:45-8:15 12:45-14:00 e 15:45-16:15 (orari di ingresso/uscita della scuola).

Martedì scorso gli assessori Ilaria Becco, Francesco Rossello, Lionello Parodi, Gabriella Branca e Riccardo Viaggi, hanno incontrato in un’assemblea pubblica nella scuola edile una rappresentanza degli abitanti di Legino illustrando i lavori e le tempistiche degli interventi. L’amministrazione ha proposto la creazione di un parcheggio temporaneo nei pressi dello stadio Bacigalupo accedendo da via Chiabrera.

I residenti avrebbero inoltre richiesto la riattivazione del servizio Piedibus (gestito dai volontari dell’Auser) per far sì che gli alunni delle scuole elementari vengano accompagnati la mattina da un adulto aggirando il cantiere di via Bove.