Meteo: temporaneo miglioramento, poi nuove piogge da domenica

Weekend all’insegna di un temporaneo miglioramento e poi come tratteggiato nella rubrica di inizio settimana e poi ripresa del maltempo con piogge dapprima sparse, che potrebbero essere su Liguria di ponente e basso e Piemonte occidentale, molto intense lunedì con quota della neve in discesa a 1200 m.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi, venerdì 12 a domenica 14 novembre

Cielo da irregolarmente nuvoloso a coperto oggi con qualche schiarita in più sul settore costiero,qualche nube in meno domani, con nebbie e foschie notturne e mattutine in pianura. Da domenica peggiora con precipitazioni dapprima sparse dalla tarda mattina in estensione dal settore Ligure a tutto il resto del Nord Ovest. Quota neve sui 1400 m. Termometro in discesa le massime, in aumento le minime. Minime in pianura intorno 9- 10°C e massime 12 - 15°C. Al mare minime intorno 13- 14°C e massime 15-18°C. In pianura moderati da Sud Ovest, al mare forti da Nord.

Da lunedì 15 novembre

Cielo nuvoloso con precipitazioni molto intense soprattutto sul settore ligure di ponente, basso e Piemonte occidentale e Nord Occidentale, quota neve in discesa sui 1200 m.

Previsioni locali

Meteo Green

http://www.parcofluvialegessostura.it/conoscere/studi-e-ricerche/analisi-meteo-e-clima.html

Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona

Previsioni stagionali

http://www.datameteo.com/meteo/623-Stagionali_dicembre_2021.html.