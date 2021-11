Strage Nassiriya, a Loano una cerimonia per ricordare i caduti (FOTO)

A 18 anni dalla strage di Nassiriya, il Comune di Loano ha ricordato questa mattina i caduti del tragico avvenimento del 12 novembre 2003.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco Luca Lettieri, l'ex sindaco Luigi Pignocca, il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, i membri dell'amministrazione comunale loanese, gli Alpini, rappresentanti della Associazione Nazionale Carabinieri, autorità civili e militari.

"La comunità loanese non dimentica i 19 italiani, (dodici carabinieri, cinque soldati e due civili) che persero la vita nel barbaro attentato di 18 anni fa - il pensiero del sindaco Lettieri - Per mantenere vivo il ricordo del sacrificio nelle missioni di pace per il mondo dei nostri soldati italiani l'amministrazione comunale ha dedicato i giardini a fianco del palazzo Kursaal ai 'Caduti di Nassiriya'".