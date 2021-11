Vado, dopo la rescissione del contratto, il comune riaffida i lavori di riqualificazione di via XXV Aprile

Via al riaffidamento dei lavori di riqualificazione di via XXV Aprile.

L'amministrazione comunale di Vado Ligure aveva specificato lo scorso settembre l'interruzione del contratto con la ditta che stava effettuando gli interventi di sistemazione degli spazi pubblici della centrale via vadese. I rallentamenti non sarebbero piaciuti al comune che aveva interrotto così il rapporto contrattuale con l'impresa esecutrice.

Al momento quindi mancherebbe la seconda tranche di interventi per nuovi marciapiedi, illuminazione a led, nuovi parcheggi a pettine e il rifacimento dei sottoservizi.

Il comune ha così deciso di scorrere la graduatoria della gara d'appalto e dopo l'indisponibilità dell'operatore economico giunto al secondo posto, il terzo, la ditta Fratelli Baudino, ha accettato e concluderà così i lavori che alla fine degli interventi saranno costati 1 milione e 290mila euro.

"Finalmente e, grazie all'impegno e alla collaborazione fattiva degli uffici comunali, della direzione lavori, siamo arrivati in breve e secondo i tempi ipotizzati, al riaffidamento dei lavori in seguito alla rescissione del contratto per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione della via XV Aprile - dice il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Fabio Gilardi - Per me e la nostra amministrazione è un intervento importante e quindi sicuramente un buona notizia".

"Ora, terminate le fasi di verifica dei requisiti e quant'altro, si procederà al completamento della riqualificazione. Per non creare ulteriori disagi ai commercianti nelle fasi di cantiere l'intento è comunque iniziare dopo le festività natalizie" conclude Gilardi.