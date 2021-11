Incidente al porto di Vado, Reefer Terminal: "Sempre impegnati nella sicurezza, anche dei lavoratori esterni"

"Con riferimento all’infortunio avvenuto intorno alle ore 17 di giovedì 11 novembre 2021 sulla banchina di Reefer Terminal durante le operazioni di scarico nave, la società precisa che la persona coinvolta è un addetto di una ditta esterna impegnato in servizi per la nave che era entrato in un’area operativa interdetta ai pedoni". Così, attraverso una nota stampa, Reefer Terminal in merito all’infortunio avvenuto giovedì 11 novembre 2021 sulla propria banchina durante le operazioni di scarico nave (leggi QUI).

"Reefer Terminal pone da sempre grande attenzione nel garantire gli adeguati standard di sicurezza in tutte le fasi di attività del terminal attraverso l'adozione di protocolli stringenti che vengono richiesti anche ai lavoratori esterni - prosegue la nota - La società è impegnata costantemente in investimenti e attività di formazione volti ad innalzare ulteriormente i livelli di sicurezza sul lavoro a beneficio delle proprie maestranze e di tutti coloro che operano nelle aree portuali".

"Reefer Terminal esprime la propria vicinanza all’infortunato augurando una pronta guarigione" concludono infine dalla controllata da APM Terminals operante nella movimentazione e deposito di frutta fresca.