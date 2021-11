Portuale infortunato a Vado ma fuori pericolo. I sindacati: "La frenesia non prenda il sopravvento sulla sicurezza"

Torna ancora una volta di attualità, purtroppo, il tema della sicurezza sul lavoro a causa di un ulteriore aggiunta alla conta di incidenti avvenuti o fortunatamente sfiorati, e non per le reali misure per prevenirli che sarebbero necessarie.

L'ultimo episodio nel savonese risale a ieri, giovedì 11 novembre, nel tardo pomeriggio, nel Terminal Reefer di Vado dove, durante le operazioni di sbarco di una nave di frutta pallettizzata, un lavoratore ha subito un serio incidente riportando danni ad una gamba e a un piede sfiorando solamente, per buona sorte, la tragedia.

A renderlo noto sono le segreterie territoriali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti esprimendo la loro "massima solidarietà al lavoratore infortunato" augurandogli una pronta guarigione e, contemporaneamente, rivolgendo "vicinanza al lavoratore alla guida del mezzo meccanico coinvolto nell’incidente".

"Le banchine dei porti, durante le frenetiche operazioni di sbarco/imbarco sono spesso ambito di 'interferenze' tra operatori addetti a operazioni diverse e rispondenti a centri di comando o a Imprese diverse, non solo

Portuali in senso stretto ma spedizionieri, addetti alla raccolta rifiuti, addetti all’imbarco di generi di prima necessità per gli equipaggi delle navi, addetti ai controlli sulle merci e quant'altro" ribadiscono le organizzazioni sindacali che da sempre denunciano "la criticità delle 'interferenze' soprattutto quando la frenesia della produzione prende il sopravvento sulle ragioni della sicurezza".

Le scriventi si definiscono poi "preoccupate perché non si riducano i livelli di sicurezza in presenza di una ripresa dei traffici che dovrebbe portare a maggiori investimenti sulla sicurezza e non a un banale aumento dei carichi di lavoro, continueranno a impegnarsi e a sollecitare risposte unitarie per implementare i fattori di prevenzione in capo alle imprese, compresa la formazione per il personale, nel Porto di Savona-Vado".

Sullo sfondo, gravano le tragiche statistiche dei “morti sul lavoro” che in Italia registrano tre casi al giorno.