Congresso nazionale Aned, eletto nel consiglio Simone Falco, presidente sezioni Savona e Imperia

Nelle giornate di Sabato 13 e Domenica 14 novembre si è svolto il XVII Congresso Nazionale dell'Associazione Nazionale degli ex deportati nei campi Nazisti, da remoto e dove sono stati eletti i nuovi organismi dirigenti nazionali, che a causa della pandemia sono stati prolungati di 'un anno rispetto alla naturale scadenza del 2020.

Durante i lavori si è tenuta un'importante discussione dove sono state poste le basi per quanto riguarda il rinnovamento futuro dell'Associazione soprattutto rivolto alle future generazioni e tenuto in considerazione che i sopravvissuti ai lager stanno a causa dell'età anagrafica stanno scomparendo; questo sarà tema di discussione già nella prima riunione del nuovo consiglio nazionale.

Il Consiglio Nazionale ha rieletto Presidente Nazionale Dario Venegoni con il quale il Presidente della Sezione di Savona e Imperia si è complimentato e con la Presidenza Nazionale uscente che è stata rieletta. Sono stati eletti nel nuovo Consiglio Nazionale Simone Falco (Presidente della Sezione di Savona e Imperia), Monica Pastorino Vice Presidente Vicario della Sezione e Enrico Baggioli segretario della Sezione eletto nei probiviri nazionali, ed è stato eletto nel Comitato d'Onore Aldo Marostica sopravvissuto al campo nazista di Mauthuasen Gusen, insieme agli altri sopravvissuti.

"Il Presidente Falco vuole ringraziare i delegati della Sezione di Savona e Imperia che hanno partecipato ai lavori del Congresso Nazionale" e ha dichiarato che "la Sezione è pronta a lavorare con la nuova Presidenza per il futuro dell'Aned, ma soprattutto per continuare a portare avanti la Memoria dei nostri morti che dai campi nazisti non fecero più ritorno".