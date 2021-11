Nasce il Circolo Valle Bormida di Europa Verde, i portavoce: "Non solo obiettivi riguardante l'ambiente"

Anche il Valle Bormida sta crescendo la consapevolezza che la salvaguardia dell’ambiente per il nostro territorio e per il pianeta Terra è di primaria importanza per tutti e in particolare per le future generazioni, per questo motivo è nato il Circolo Valle Bormida di Europa Verde, i cui portavoce sono Nadia Ferraro e Claudio Resio.

Per quanto riguarda la Valle Bormida gli obiettivi del circolo sono molteplici e non si fermano solo al tema ambientale ma anche alla viabilità, alla sanità, alla società , all’agricoltura e l’industria sostenibile, alla cultura, sport e turismo.