Savona, prosegue il rifacimento degli asfalti, dal 22 al 24 novembre spazio ai lavori in via Valloria

Si preannunciano disagi per gli automobilisti la prossima settimana a Savona.

Dopo il rifacimento degli asfalti in corso Tardy e Benech, via Stalingrado, corso Mazzini e via Gramsci, gli interventi inizieranno da lunedì 22 a mercoledì 24 novembre in località Valloria dalle 7.30 alle 18.30.

La sistemazione del manto stradale nella via che porta all'ospedale San Paolo saranno compresi tra largo De Meo, via Scotto e via Genova e sarà presente un divieto di circolazione ad esclusione dei mezzi di soccorso.

Per presidiare le intersezioni via Genova/via Valloria e largo De Meo/ via Scotto – via Valloria saranno presenti i movieri per il rispetto del divieto di transito e le relative deviazioni oltre che per l'istituzione del senso unico alternato in caso di transiti su via Valloria da parte di mezzi di soccorso.

Gli automobilisti avranno la possibilità di raggiungere località Valloria passando da via Santa Lucia e percorrendo via Famagosta arrivando in via Genova. Arrivando da Albissola Marina invece sarà possibile svoltare in località Pesci Vivi e svoltare in via Gentile.

Lo scorso dicembre 2020 il comune aveva deciso di stanziare 1 milione di euro proprio per gli asfalti rispondendo così alle critiche dei cittadini stufi dell'imponente ammaloramento delle principali arterie.