Siglato gemellaggio tra Albenga e Carloforte (FOTO)

È stato siglato il gemellaggio tra Albenga e Carloforte avvenuto lo scorso 14/15 novembre in occasione dei festeggiamenti della Madonna dello Schiavo.

La delegazione di Albenga composta da amministratori, rappresentanti delle associazioni combattentistiche d’arma come alpini, marinai e carabinieri, culturali come la veggia Arbenga e delle confraternite Ingaune quali Bastia, Campochiesa e San Giorgio, ha fatto rientro ad Albenga dopo aver partecipato – con il gonfalone di Albenga e il crocifisso della confraternita di Bastia in rappresentanza di tutte le confraternite cittadine – alla processione per i festeggiamenti della Madonna dello Schiavo a testimonianza dello stretto rapporto di amicizia, vicinanza e sostegno tra le due comunità.

Ruolo fondamentale in questa iniziativa è stato ricoperto dalla Croce Bianca di Albenga – co-organizzatrice dell’iniziativa – che, da oltre 30anni, ha instaurato ormai un fraterno rapporto con la croce azzurra di Carloforte basato sul valore del volontariato e sul prezioso e insostituibile impegno a supporto delle rispettive comunità.

Scopo del gemellaggio quello di mantenere ed arricchire i legami tra i due comuni, favorire in ogni campo gli scambi culturali, sociali ed economici e sviluppare rapporti di viva e sincera fratellanza.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: "È stato un onore poter realizzare il gemellaggio con la comunità di Carloforte vicina ad Albenga per molti aspetti, tutti basati sulla condivisione di valori che con questo gemellaggio verranno, una volta di più, rinforzati. L'impegno da parte di Albenga è quello di mantenere vivo questo rapporto negli anni attraverso iniziative condivise che possano valorizzare le caratteristiche delle due città".

Aggiunge il vice sindaco Alberto Passino: "Voglio ringraziare il consigliere Raiko Radiuk per aver capeggiato la comitiva delle associazioni in questo importante momento storico per le due comunità e con esso anche l’assessore agli eventi Marta Gaia, che con gli uffici comunali, ha contribuito alla buona riuscita del gemellaggio. La firma del documento è solo l’inizio, non la felice conclusione di un lungo percorso che molte amministrazioni avevano già tracciato. Le eccellenze gastronomiche che contraddistinguono Albenga e Carloforte saranno senza dubbio un punto di forza che sarà nostra cura far “incontrare” per poter accrescere anche gli scambi economici e turistici oltre a quelli culturali".