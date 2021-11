L’Ammiraglio Liardo, Direttore Marittimo della Liguria, in visita ai Comandi del Circondario Marittimo di Loano - Albenga

Il Direttore Marittimo della Liguria, Contrammiraglio (CP) Pil. Sergio Liardo, nella giornata del 17 novembre 2021 ha fatto visita all’Ufficio Circondariale Marittimo di Loano Albenga e ai comandi dipendenti di Alassio e Andora.

Si tratta della prima visita istituzionale presso la sede della Guardia Costiera di Loano da quando l’Ammiraglio ha assunto l’incarico di Direttore Marittimo in Liguria. L’Ammiraglio Liardo è stato accolto dal Capo del Compartimento Marittimo di Savona, Capitano di Vascello (CP) Francesco Cimmino e dal Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Loano Albenga, Tenente di Vascello (CP) Corrado Pisani.

Dopo un briefing sulle principali caratteristiche del Circondario Marittimo di Loano Albenga e sui risultati delle attività operative effettuate per la sicurezza della navigazione, la tutela dell’ambiente marino e la vigilanza sul litorale e nelle acque di giurisdizione, l’Ammiraglio ha portato il suo saluto ai militari in assemblea, esprimendo in tale occasione parole di apprezzamento per l’impegno e la professionalità quotidianamente profuse dalle donne e dagli uomini della Guardia Costiera di Loano.

Il Direttore Marittimo ha quindi voluto incontrare e conoscere singolarmente ciascun militare in forza al Comando, per trarre da questi colloqui lo stimolo – che lui stesso ha definito “energia viva” - da infondere nella sua azione di comando e di coordinamento a livello regionale e portando così un tangibile e concreto segno di vicinanza a tutto il personale che a terra e a bordo delle motovedette compie il proprio dovere, essenziale per rispondere con prontezza e spirito propositivo alle esigenze della collettività, in un territorio così ricco di peculiarità come il ponente ligure.

Tali incontri sono stati particolarmente apprezzati da tutto il personale, soprattutto da quello più giovane, che ha accolto con vivo entusiasmo l’iniziativa del Direttore Marittimo e che ha così potuto percepire concretamente l’importanza e la consapevolezza del sentirsi parte di una squadra.

Presso lo Yacht Club della Marina di Loano, l’ammiraglio Liardo ha anche incontrato l’amministratore delegato della società concessionaria del porto, dott. Gianluca Mazza, con il quale l’ufficio Circondariale marittimo ha recentemente condotto buone iniziative a tutela dell’ambiente marino e del patrimonio sommerso, consolidando così l’ottima sinergia di intenti tra il Comando e la direzione del porto. La visita si è conclusa con la firma sul diario storico del Comando di Loano da parte dell’Ammiraglio, al quale il comandante Pisani ha voluto donare il crest dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Loano Albenga, appositamente personalizzato per l’occasione.

La visita è proseguita nel pomeriggio presso l’Ufficio Locale Marittimo di Alassio, dove l’Ammiraglio, ricevuto dal 1^ Luogotenente NP Antonio Marciano, ha potuto conoscere la realtà alassina e incontrare e conoscere il personale dell’Ufficio.

La giornata si è quindi conclusa presso la Delegazione di Spiaggia di Andora, accolti dal C° 2^ Cl. NP Giuseppe Zarrillo e dal personale dipendente, col quale il Direttore Marittimo si è intrattenuto per apprezzarne le qualità e per conoscere le potenzialità dell’ambito portuale.