Ferrania, manutenzione al passaggio a livello: viabilità modificata

Sono previste modifiche temporanee alla viabilità in viale della Libertà, all’altezza dell’intersezione con via Italia, nei pressi della stazione ferroviaria di Ferrania.

Il provvedimento si è reso necessario per consentire lavori di manutenzione del passaggio a livello.

Secondo quanto comunicato dal Comune, la circolazione veicolare e pedonale sarà interdetta nelle notti del 19-20 marzo, del 20-21 marzo e del 23-24 marzo, dalle ore 21.00 alle 6.00 del mattino successivo.