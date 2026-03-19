Ferrania, manutenzione al passaggio a livello: viabilità modificata

Sono previste modifiche temporanee alla viabilità in viale della Libertà, all’altezza dell’intersezione con via Italia, nei pressi della stazione ferroviaria di Ferrania.
Il provvedimento si è reso necessario per consentire lavori di manutenzione del passaggio a livello.
Secondo quanto comunicato dal Comune, la circolazione veicolare e pedonale sarà interdetta nelle notti del 19-20 marzo, del 20-21 marzo e del 23-24 marzo, dalle ore 21.00 alle 6.00 del mattino successivo.
Per garantire la continuità del traffico durante le ore diurne, sarà istituito un senso unico alternato mediante impianto semaforico, attivo dal 23 al 27 marzo, dalle ore 8.30 alle 16.30.
Il Comune invita automobilisti e pedoni a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea e a pianificare percorsi alternativi.
Al termine dei lavori, la viabilità tornerà regolare.