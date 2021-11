Servizi Ambientali, l'avvocato Bollorino verso il ruolo di amministratore delegato? Balbo: "Deciderà il cda"

Arriverà nel corso del cda convocato nella giornata di domani, venerdì 19 novembre, il nome del prossimo amministratore delegato della Servizi Ambientali SpA dopo il nulla di fatto legato all'incompatibilità della figura proposta dall'Amministrazione Lettieri, l'ex consigliere regionale Pietro Oliva.

Coinvolto nell'inchiesta sulle "Spese Pazze", Oliva era stata la seconda mossa del neo sindaco circa la guida della società partecipata di cui Loano, insieme a Borghetto Santo Spirito, detiene la maggioranza delle quote. Il tutto dopo aver accompagnato alla porta inducendo alle dimissioni l'ex braccio operativo della società, Vittorio Savona.

Tra i nomi fattisi sempre più largo circola quello dell'avvocato loanese Giovanni Bollorino, per il quale la presidente dell'azienda Barbara Balbo lascia qualche spiraglio pur senza regalare alcuna conferma.

"Da più parti mi viene chiesto chi potrà essere il consigliere di amministrazione cooptato dal cda di Servizi Ambientali, che assumerà anche la carica di Amministratore Delegato - afferma la Balbo - Posso confermare che tra i nomi che stanno circolando in questi giorni c'è anche l'avv. Giovanni Bollorino. In ogni caso sarà il Consiglio di Amministrazione a decidere in occasione della seduta di domani".

Una conferma ad alcuni voci e nulla più, ma il futuro della società è pronto a veder messo al proprio posto un tassello fondamentale per il futuro della depurazione nel ponente savonese.