18esimo sabato di protesta no green pass a Savona. Filosofo Becchi: "Siamo una minoranza resistente e consistente" (FOTO)

Diciottesimo sabato di protesta contro il green pass a Savona. In piazza Sisto questo pomeriggio dopo la visita del cantautore Povia, è stato invitato dal Comitato Pensiero Critico Paolo Becchi, professore di filosofia pratica e bioetica all'Università di Genova, da sempre contrario al passaporto verde.

"Siamo una minoranza resistente e consistente. Ci dicono che siamo ignoranti, terrapiattisti e che le argomentazioni le hanno loro, vedremo chi ha ragione - ha detto Becchi. Si può imporre l'obbligo vaccinale a certe categorie di persone? Ai sanitari? Questa sicurezza con questi tipi di vaccini non l'abbiamo. Come si fa a dire che è sperimentato se dicono che due dosi non bastano? Un trattamento sanitario può essere imposto al limite se sia ragionevolmente dimostrato. Questi vaccini sono imperfetti. Non si può parlare di obbligo, per i medici, per i sanitari, per tutti i cittadini".

"La mia conclusione è di natura filosofica, ho cercato di adattarlo a questa nuova situazione e attraverso l'uso dell'imperativo categorico si può smontare l'obbligo vaccinale" ha detto citando Kant e soffermandosi poi sul green pass.

"Il Comitato prosegue nel proprio impegno, apolitico e apartitico, contro il Green Pass e le misure sempre più restrittive, per non dire draconiane, annunciate in questi giorni da vari ministri e alcuni presidenti di regione" hanno spiegato dal Pensiero Critico.