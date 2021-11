Alassio, la polizia municipale chiede lo spostamento della fermata del bus “delle Vele” per motivi di sicurezza

Il sopralluogo si è svolto il 16 novembre scorso. Con il comandante della Polizia Municipale, Francesco Parrella, anche il geometra Emanuele Germano della Provincia di Savona e il funzionario della TPL Linea Carlo Gaggero. L'obbiettivo era verificare la fattibilità rispetto alla possibilità di spostare la fermata dell'autobus in direzione di Albenga sita in via Giancardi, poco prima dell'intersezione con via Vigo, di circa 180 metri verso levante, dove è presente, sul lato mare, un'ampia area laterale alla carreggiata che potrebbe ospitare in sicurezza la fermata dei veicoli adibiti al trasporto pubblico.

"Sulla proposta - spiega Parrella - saremmo tutti d'accordo, anche perché la nuova fermata presenta caratteristiche di sicurezza sicuramente maggiori rispetto all'attuale, anche perché, nella nuova sede, recentemente è stata implementata anche l'illuminazione pubblica ed è in progetto la realizzazione di una passerella pedonale ad opera di privati".

"In proposito l'ultima parola - la conclusione di Parrella - spetta all'Anas, cui abbiamo fatto pervenire l'istanza, confidando nell'accoglimento della proposta".