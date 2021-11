Finale, una giornata ecologica per i Garosci di Pia che ripuliscono la Sp 490

Sono tornati ad occuparsi di ecologia e pulizia dell'ambiente i soci dei Garosci di Pia, una delle tante associazioni finalesi con centro nevralgico della propria attività a Finalpia. Ma non solo.

Nel fine settimana, a distanza di 1 anno dal loro primo intervento, i volontari sono tornati sulla Sp490 per Gorra per effettuare, in quell’importante arteria cittadina, una pulizia che ha visto interessato il bordo strada raccogliendo e differenziando diversi sacchi di rifiuti di ogni genere.

"A quanto ne sappiamo non vi è un servizio di pulizia ordinario (ma vorremmo essere contraddetti se qualcuno rispondesse alle nostre richieste) - dicono dall'associazione - Ricordiamo che la strada provinciale 490 è la porta d’ingresso alla nostra cittadina".

"Facciamo un appello alle autorità competenti - continuano quindi i Garosci - perché prendano a cuore questo problema: non si tratta solo di decoro ma anche di igiene pubblica. Noi eviteremo volentieri di andare a ripulire la spazzatura di pochi incivili se i servizi preposti se ne occupassero".

"Assurdo, inoltre, che talvolta venga sfalciato il verde e lasciata a terra la spazzatura in mille brandelli, creando un danno anche maggiore! Provincia di Savona se ci sei batti un colpo!" concludono.