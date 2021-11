Rottura delle trattative, i sindacati: "Fortissima preoccupazione per il futuro di Piaggio Aero e LaerH"

"La difesa ed il rilancio di Piaggio nella sua interezza, con la garanzia della piena occupazione, la valorizzazione dei siti industriali e degli asset produttivi sia nel settore velivolistico che nel motoristico e la messa in sicurezza dei lavoratori di LaerH indispensabili per la completezza del ciclo produttivo, devono essere una priorità non solo per tutto il nostro territorio ma anche per l’intero Paese perché Piaggio rappresenta un unicum nel panorama del settore aerospace come sta dimostrando il successo del P180 Avanti Evo. Per questi motivi il silenzio del MISE non è più tollerabile ed è necessario, perché si riprenda quanto prima il confronto a livello ministeriale, la pressione delle istituzioni territoriali a partire da Regione Liguria e dei parlamentari territoriali" concludono i sindacati.